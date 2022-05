Texas, sparatoria in una scuola elementare: i rilievi sul luogo della strage (Di mercoledì 25 maggio 2022) Bagno di sangue in una scuola elementare del Texas. Un ragazzo di 18 anni apre il fuoco e uccide 21 persone, di cui 19 bambini e due insegnanti. Si tratta una delle peggiori stragi della storia d'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 25 maggio 2022) Bagno di sangue in unadel. Un ragazzo di 18 anni apre il fuoco e uccide 21 persone, di cui 19 bambini e due insegnanti. Si tratta una delle peggiori stragistoria d'...

