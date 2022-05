Spezia e Napoli, la prima del 2022 23 sarà a curve chiuse dopo gli scontri di domenica (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sono state sette le società sanzionate dal giudice sportivo per il comportamento degli spettatori sugli spalti nell'ultima di campionato. I provvedimenti più duri riguardano Spezia - Napoli, dopo gli ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sono state sette le società sanzionate dal giudice sportivo per il comportamento degli spettatori sugli spalti nell'ultima di campionato. I provvedimenti più duri riguardanogli ...

Advertising

mirkocalemme : Chi è presente allo stadio mi racconta che, dopo il gol di #Politano, è partito un lancio di bottiglie e fumogeni v… - Spazio_Napoli : Il Giudice Sportivo ha preso importanti provvedimenti per #Napoli e #Spezia a seguito degli scontri di domenica sco… - DelGriso : @IlBacchettone Colpirne uno per educarne 100... Peccato che quell'uno sia sempre il tifoso Napoletano. La chiusura… - MondoNapoli : Spezia-Napoli, il giudice sportivo ha deciso le sanzioni per i due club - - sportli26181512 : Spezia e Napoli, la prima del 2022/23 sarà a curve chiuse dopo gli scontri di domenica: Spezia e Napoli, la prima d… -