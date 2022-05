Sonia Bruganelli dal chirurgo estetico: sui social i risultati del ritocco – cos’è la blefaroplastica? (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sonia Bruganelli è stata una delle autentiche protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La moglie di Paolo Bonolis ha ricoperto, assieme ad Adriana Volpe, il ruolo di opinionista accanto al conduttore Alfonso Signorini, non risparmiando mai i commenti in merito a ciò che accadeva nella casa più spiata d’Italia. Sonia, in vista dell’estate si è voluta regalare un ritocchino e non lo nasconde affatto: si è sottoposta a blefaroplastica superiore, ossia l’intervento che permette di eliminare la pelle in eccesso dalle palpebre ringiovanendo lo sguardo. Sonia Bruganelli commenta l’intervento estetico Sonia Bruganelli si è sottoposta a un intervento di blefaroplastica, una decina di giorni fa circa e ha ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 25 maggio 2022)è stata una delle autentiche protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La moglie di Paolo Bonolis ha ricoperto, assieme ad Adriana Volpe, il ruolo di opinionista accanto al conduttore Alfonso Signorini, non risparmiando mai i commenti in merito a ciò che accadeva nella casa più spiata d’Italia., in vista dell’estate si è voluta regalare un ritocchino e non lo nasconde affatto: si è sottoposta asuperiore, ossia l’intervento che permette di eliminare la pelle in eccesso dalle palpebre ringiovanendo lo sguardo.commenta l’interventosi è sottoposta a un intervento di, una decina di giorni fa circa e ha ...

