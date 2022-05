Simone Bonaccorsi e Jessica Selassié stanno insieme? Lui fa chiarezza

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Dopo la fine del Grande Fratello Vip 6, buona parte del pubblico era convinta che tra Barù eci fosse del tenero. Sui social network, infatti, sono anche nati diversi fanclub per sostenere la coppia. In realtà, nell’ultimo periodo, è comparso un nuovo nome accanto a quello della principessina:. Si tratta di un modello molto amico di Alex Belli. Il ragazzo, in una recente intervista per Novella 2000, ha deciso di raccontare cosa c’è davvero tra lui e la ex gieffina. Ha espresso anche la sua opinione sulla rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulùparla del rapporto con: “C’è solo una foto”e ...