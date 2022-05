Salvini è un disco rotto su immigrazione e sicurezza (Di mercoledì 25 maggio 2022) Brutte notizie per Matteo Salvini, per la sua Lega e per tutti quei politici che negli ultimi anni hanno basato la propria propaganda su “invasioni” di stranieri (mai confermate dai numeri) o sulla “percezione” della sicurezza: un sondaggio Swg racconta che il clima sociale nel Paese è cambiato e – forse anche per le enormi difficoltà causate dalla pandemia e ora dalla guerra – le priorità ora sono molto diverse. Brutte notizie per Matteo Salvini e per tutti quei politici che hanno basato la propria propaganda su immigrazione e sicurezza Secondo il sondaggio di Swg “negli ultimi anni gli eventi che hanno influenzato fortemente la quotidianita? e gli stati d’animo dei cittadini si sono succeduti in maniera pressante. Pandemia, aumento dell’inflazione e guerra in Ucraina hanno avuto un impatto non ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 25 maggio 2022) Brutte notizie per Matteo, per la sua Lega e per tutti quei politici che negli ultimi anni hanno basato la propria propaganda su “invasioni” di stranieri (mai confermate dai numeri) o sulla “percezione” della: un sondaggio Swg racconta che il clima sociale nel Paese è cambiato e – forse anche per le enormi difficoltà causate dalla pandemia e ora dalla guerra – le priorità ora sono molto diverse. Brutte notizie per Matteoe per tutti quei politici che hanno basato la propria propaganda suSecondo il sondaggio di Swg “negli ultimi anni gli eventi che hanno influenzato fortemente la quotidianita? e gli stati d’animo dei cittadini si sono succeduti in maniera pressante. Pandemia, aumento dell’inflazione e guerra in Ucraina hanno avuto un impatto non ...

