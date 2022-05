Play-off Serie C 2021/2022: tra Catanzaro e Padova è uno scialbo 0-0 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Gara non molto intensa a Catanzaro tra Catanzaro e Padova che termina con uno scialbo pareggio per 0-0. Difese quadrate, portieri attenti e non tanto spettacolo, con entrambe le squadre che non sono mai sembrate realmente intenzionate a dare una sferzata decisiva per portarsi a casa la gara di andata. LA DIRETTA TESTUALE QUANDO SEGUIRE LA GARA DI RITORNO PRIMO TEMPO – Non partono molto forte le due squadre nei primi minuti, con poco pressing, pochi spunti, con il risultato che non si sblocca. Catanzaro in controllo e Padova che si chiude. Nella seconda parte di tempo la situazione si capovolge, senza però cambiare il risultato. Al minuto 30? infatti Valentini la mette dentro. Tutto fermo però. Il Var annulla la rete per fuorigioco. Si va all’intervallo sullo 0-0. SECONDO TEMPO – Nel ... Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022) Gara non molto intensa atrache termina con unopareggio per 0-0. Difese quadrate, portieri attenti e non tanto spettacolo, con entrambe le squadre che non sono mai sembrate realmente intenzionate a dare una sferzata decisiva per portarsi a casa la gara di andata. LA DIRETTA TESTUALE QUANDO SEGUIRE LA GARA DI RITORNO PRIMO TEMPO – Non partono molto forte le due squadre nei primi minuti, con poco pressing, pochi spunti, con il risultato che non si sblocca.in controllo eche si chiude. Nella seconda parte di tempo la situazione si capovolge, senza però cambiare il risultato. Al minuto 30? infatti Valentini la mette dentro. Tutto fermo però. Il Var annulla la rete per fuorigioco. Si va all’intervallo sullo 0-0. SECONDO TEMPO – Nel ...

Advertising

sportface2016 : Play-off #SerieC 2021/2022: tra #Catanzaro e #Padova è uno scialbo 0-0 - rivieraoggi : LIVE Tolentino-Samb 0-0, tutti gli aggiornamenti minuto per minuto della semifinale play-off - TuttoCagliari : Play off Primavera 1, Di Stefano: 'Risultato bugiardo. Abbiamo dominato la gara' - TuttoCagliari : Play off Primavera 1, Obert: 'Gara intensa. Puntiamo allo scudetto' - TuttoCagliari : Play off Primavera 1, Agostini: 'Bravi nell'atteggiamento e nella voglia di lottare. A volte manchiamo di maturità' -