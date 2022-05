Per chi vuole scoprire una Napoli inedita (Di mercoledì 25 maggio 2022) NOSTALGIAGenere: dramma moral-antropologicoRegia di Mario Martone. Con Pierfrancesco Favino, Tommaso Ragno, Francesco Di Leva, Aurora Quattrocchi, Geolier Sofia Essaïdi, Salvatore Striano Francesco di Leva e Pierfrancesco Favino in una scena del film (foto di Mario Spada). Leggi anche › Cannes 2022: tutti i film in concorso, da Mario Martone a “Crimes of the Future” di David Cronenberg › Pierfrancesco Favino: «Io, paladino del romanticismo» Il Rione Sanità come specchio dell’anima, dentro cui ritrovarsi anche a rischio di perdersi. Ecco il senso di Nostalgia: deciso a tornare a Napoli dopo quarant’anni (se n’era andato quindicenne, poi si capirà perché) per rivedere la vecchia madre, Felice ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 25 maggio 2022) NOSTALGIAGenere: dramma moral-antropologicoRegia di Mario Martone. Con Pierfrancesco Favino, Tommaso Ragno, Francesco Di Leva, Aurora Quattrocchi, Geolier Sofia Essaïdi, Salvatore Striano Francesco di Leva e Pierfrancesco Favino in una scena del film (foto di Mario Spada). Leggi anche › Cannes 2022: tutti i film in concorso, da Mario Martone a “Crimes of the Future” di David Cronenberg › Pierfrancesco Favino: «Io, paladino del romanticismo» Il Rione Sanità come specchio dell’anima, dentro cui ritrovarsi anche a rischio di perdersi. Ecco il senso di Nostalgia: deciso a tornare adopo quarant’anni (se n’era andato quindicenne, poi si capirà perché) per rivedere la vecchia madre, Felice ...

