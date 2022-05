Neymar alla Juventus: ecco cosa sta succedendo (Di mercoledì 25 maggio 2022) La Juventus lavora per potenziare la rosa e, in casa bianconera, circola anche il nome di Neymar per la prossima sessione di calciomercato La Juventus vuole tornare grande. Non che… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 25 maggio 2022) Lalavora per potenziare la rosa e, in casa bianconera, circola anche il nome diper la prossima sessione di calciomercato Lavuole tornare grande. Non che… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

dusanesimo : Neymar Jr alla Juve è il mio sogno proibito dal 2010 e non succederà mai. - Er_Libanese7 : @meetmeathespot2 Boh io sono arrivato adesso, ho letto una cazzata su Neymar e ho deciso che deve venire alla Juve - succoacida : ditemi chi ha dato la notizia di neymar alla juve che lo devo bloccare immediatamente - Pacifis98482587 : RT @giuliaebbbasta: Se Neymar viene alla Juve mi incateno ai piloni dell’Allianz tutto l’anno - KhuxSugar : RT @apathysm: Per prendere Neymar alla Juve dobbiamo vendere il comune di Torino. Come on guys, siamo solo a maggio e devo già leggere ste… -