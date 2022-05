Miriana Trevisan aggredita in un parco: “Temevo volesse tagliarmi con un vetro” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Brutta esperienza per Miriana Trevisan. L’ex volto di Non è la rai si è lasciata andare a uno sfogo via Instagram (ora eliminato), dove ha raccontato di essere stata insultata e minacciata da un uomo: “Siamo appena stati aggrediti, ci hanno tirato delle bottiglie. Stavamo facendo delle foto e all’improvviso ci ha tirato addosso un bidone con delle bottiglie, minacciandoci di andarcene. Mi ha detto cose in inglese che hanno a che fare con il mio cu*o e che non voglio ripetere”. La Trevisan si trovava in un parco romano in compagnia dell’amico e fotografo Alessandro Duchetti, quando un uomo ha iniziato a inveire contro di loro con violenza: “Puzzava d’alcol, era sporco, ed era in bici, ci ha seguiti ma abbiamo chiesto subito aiuto a un ragazzo che ci ha accompagnati in macchina. Ho avuto paura che mi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Brutta esperienza per. L’ex volto di Non è la rai si è lasciata andare a uno sfogo via Instagram (ora eliminato), dove ha raccontato di essere stata insultata e minacciata da un uomo: “Siamo appena stati aggrediti, ci hanno tirato delle bottiglie. Stavamo facendo delle foto e all’improvviso ci ha tirato addosso un bidone con delle bottiglie, minacciandoci di andarcene. Mi ha detto cose in inglese che hanno a che fare con il mio cu*o e che non voglio ripetere”. Lasi trovava in unromano in compagnia dell’amico e fotografo Alessandro Duchetti, quando un uomo ha iniziato a inveire contro di loro con violenza: “Puzzava d’alcol, era sporco, ed era in bici, ci ha seguiti ma abbiamo chiesto subito aiuto a un ragazzo che ci ha accompagnati in macchina. Ho avuto paura che mi ...

