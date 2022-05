Meghan Markle, papà Thomas è stato ricoverato d’urgenza per un ictus (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il settantasettenne, colto da un malore nella sua casa in Messico, è stato trasportato d'urgenza in un ospedale della California. E ora tutti si chiedono se la figlia duchessa con cui non ha rapporti da anni metterà da parte i vecchi rancori e correrà al suo capezzale Leggi su vanityfair (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il settantasettenne, colto da un malore nella sua casa in Messico, ètrasportato d'urgenza in un ospedale della California. E ora tutti si chiedono se la figlia duchessa con cui non ha rapporti da anni metterà da parte i vecchi rancori e correrà al suo capezzale

