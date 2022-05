Lulù Selassiè, che cambiamento dopo Manuel Bortuzzo! (Di mercoledì 25 maggio 2022) Lulù Selassiè, dopo sei mesi nella casa del Grande Fratello Vip e la fine della storia con Manuel Bortuzzo, spiazza tutti mostrandosi così. Lulù Selassiè è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 6 lo scorso 13 settembre con un trucco forte che ha poi mantenuto nel corso dei mesi successivi. Nonostante in tanti le L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 25 maggio 2022)sei mesi nella casa del Grande Fratello Vip e la fine della storia conBortuzzo, spiazza tutti mostrandosi così.è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 6 lo scorso 13 settembre con un trucco forte che ha poi mantenuto nel corso dei mesi successivi. Nonostante in tanti le L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

MPDS01 : Oggi,1 mese che non vi guardate negli occhi,1 mese che non siete felici davvero mannaggia… Io vi auguro di ritrovar… - Mariann81594580 : RT @Francy727406661: @lulu_selassie @giacomourtis noi un tik tok con shakerando ce lo meritiamo!!!! Dai sganciatelo???????????? #fairylu #lulurti… - IPrandelli : @mariaga15962342 @lulumanumyheart @lulu_selassie Buongiorno mi sembra passato troppo tempo - mariaga15962342 : @IPrandelli @lulumanumyheart @lulu_selassie Per quale motivo? - IPrandelli : @lulumanumyheart @mariaga15962342 @lulu_selassie Io non ho più speranze in un ritorno e voi? -