LIVE Trevisan-Linette, Roland Garros 2022 in DIRETTA: si comincia (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.44 Quello tra Trevisan e Linette sarà un match valevole per il secondo turno del Roland Garros 2022. Chi vince affronterà poi al terzo turno la vincente della partita tra la ceca Petra Kvitova (n.32 del seeding) e l'australiana Daria Saville (n.127 del ranking). 18.40 Lo statunitense Nakashima fa 3-0 e vince la sfida contro l'olandese Griekspoor. Ora tocca a Martina Trevisan. L'azzurra giocherà contro la polacca Magda Linette. 18.04 Nakashima vince anche il secondo set contro Griekspoor e si porta dunque sul 2-0. Al termine di questo incontro giocheranno l'azzurra Martina Trevisan e la polacca Magda Linette. 17.15 Si è concluso ora il primo set tra Nakashima ...

