Involtini di melanzane | la ricetta perfetta e saporitissima!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Con lepossiamo creare dei piatti buonissimi e croccanti. Basta solo avere l’idea giusta! Qui di seguito troverai ladeglidifilanti e croccanti a cui nessuno potrà dire di no. La realizzazione sarà semplice e il risultato sarà garantito. 1° preparazione Per prima cosa vediamo quali ingredienti occorrono per preparare le. Ci servono: pan grattato q.b. Prezzemolo 3Basilico 1 spicchio d’aglio olio extravergine d’oliva q.b. Pepe Sale Cominciamo a preparare l’olio con cui andremo a spennellare le. In una ciotolina versiamo l’olio aggiungiamo sale e pepe e mescoliamo per bene. Successivamente aggiungiamo uno spicchio d’aglio schiacciato e diviso a metà e del prezzemolo spezzettato. Continuiamo a ...