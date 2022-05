Grano in cambio della revoca delle sanzioni: il ricatto di Putin. E anche a ovest la via è sbarrata (Di mercoledì 25 maggio 2022) Mosca detta le sue condizioni, i porti restano chiusi. L'Ue sperava nella rotta alternativa su rotaia ma Kiev spegne l'illusione: "Non ci sono abbastanza treni, binari e magazzini". E il Cremlino avverte: "Navi militari nel Mar Nero faranno precipitare la situazione" Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 25 maggio 2022) Mosca detta le sue condizioni, i porti restano chiusi. L'Ue sperava nella rotta alternativa su rotaia ma Kiev spegne l'illusione: "Non ci sono abbastanza treni, binari e magazzini". E il Cremlino avverte: "Navi militari nel Mar Nero faranno precipitare la situazione"

Advertising

HuffPostItalia : Grano in cambio della revoca delle sanzioni: il ricatto di Putin. E anche a ovest la via è sbarrata - ArielLion00 : RT @valy_s: Il min. ucraino @DmytroKuleba contro la revoca sanzioni in cambio dell’export grano e invita i Paesi a visitare le tombe dei bi… - Biagiothai : RT @valy_s: Il min. ucraino @DmytroKuleba contro la revoca sanzioni in cambio dell’export grano e invita i Paesi a visitare le tombe dei bi… - zazoomblog : Emergenza grano: la Russia è disposta a consentirne l’export attraverso un ”corridoio umanitario” in cambio della r… - SirWinston_1874 : La Gran Bretagna si oppone alla revoca delle sanzioni alla Russia in cambio dello sblocco delle esportazioni di gra… -