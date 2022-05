Giovani lontani dal mondo del calcio, De Laurentiis: “Bisogna effettuare un cambiamento” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Aurelio De Laurentiis ha rilasciato una lunga intervista, nel corso dell’evento dedicato all’anniversario dei centotrent’anni de Il Mattino. La celebrazione dell’anniversario del quotidiano del Mezzogiorno, si è tenuta al Palazzo Reale di Napoli dove erano presenti Beppe Marotta, Danilo Iervolino e il patron azzurro. Aurelio De Laurentiis Il numero uno del Napoli, tra le varie dichiarazioni lasciate, ha parlato anche in merito al rapporto che si è instaurato tra il calcio e i Giovani. Questo quanto riportato: “Perché i ragazzi da 8 a 18 anni stanno abbandonando la visione del calcio? Perché chi è al comando è vecchio. Chi fa il capo di questo e di quell’altro non sta in famiglia con i propri figli e nipoti. Qui Bisogna riuscire a capire perché questa partita di ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 25 maggio 2022) Aurelio Deha rilasciato una lunga intervista, nel corso dell’evento dedicato all’anniversario dei centotrent’anni de Il Mattino. La celebrazione dell’anniversario del quotidiano del Mezzogiorno, si è tenuta al Palazzo Reale di Napoli dove erano presenti Beppe Marotta, Danilo Iervolino e il patron azzurro. Aurelio DeIl numero uno del Napoli, tra le varie dichiarazioni lasciate, ha parlato anche in merito al rapporto che si è instaurato tra ile i. Questo quanto riportato: “Perché i ragazzi da 8 a 18 anni stanno abbandonando la visione del? Perché chi è al comando è vecchio. Chi fa il capo di questo e di quell’altro non sta in famiglia con i propri figli e nipoti. Quiriuscire a capire perché questa partita di ...

