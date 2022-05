Gas alternativo a quello russo? La risposta è dentro di noi

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Quanto ancora dobbiamo aspettare per non sentirci più in colpa, con il peso sulla coscienza della guerra e delle vite ucraine, ogni volta che accendiamo un fuoco sotto una pentola? E’ vero, è in arrivo l’estate e forse sarà la più calda di sempre (come sempre), e quindi ci alimenteremo per i prossimi quattro mesi di caprese, prosciutto e melone, cetrioli, gelati e granite. Il problema del gasci sembrerà così risolto in modo naturale – o viene dalla Russia anche il gas refrigerante dei nostri freezer? Comunque sia, prima o poi, a ottobre massimo novembre, torneremo ad accendere il fuoco. Per allora, saremo riusciti a rendere le nostre cucine a gas indipendenti dalle forniture russe? Il mio non è soltanto un discorso economico e di opportunità politica: sono un ansioso, e come tutti gli ansiosi ho paura del gas. Non mi piace l’idea che la manopola sia in mano a ...