Donna di 37 anni accoltellata e uccisa a Vittoria (Di mercoledì 25 maggio 2022) Una Donna albanese di 37 anni è stata accoltellata circa un’ora fa a Vittoria, nella zona tra via Adua e via Tenente Alessandrello. La Donna è stata colpita in strada, ma sarebbe stata trovata dal personale del 118 nella sua abitazione: è morta durante il trasporto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. Ancora da chiarire le modalità del delitto. Le indagini sono condotte dai carabinieri. La vittima è Brunilda Halla, 37 anni, sposata con un connazionale e madre di due bambini, un maschietto e una femminuccia, faceva lavori saltuari. Quando è avvenuta l’aggressione il marito della Donna, che in questo momento viene interrogato dai carabinieri, era al lavoro. La vittima è stata raggiunta da alcune coltellate dopo essere uscita dalla sua abitazione in ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 25 maggio 2022) Unaalbanese di 37è statacirca un’ora fa a, nella zona tra via Adua e via Tenente Alessandrello. Laè stata colpita in strada, ma sarebbe stata trovata dal personale del 118 nella sua abitazione: è morta durante il trasporto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. Ancora da chiarire le modalità del delitto. Le indagini sono condotte dai carabinieri. La vittima è Brunilda Halla, 37, sposata con un connazionale e madre di due bambini, un maschietto e una femminuccia, faceva lavori saltuari. Quando è avvenuta l’aggressione il marito della, che in questo momento viene interrogato dai carabinieri, era al lavoro. La vittima è stata raggiunta da alcune coltellate dopo essere uscita dalla sua abitazione in ...

