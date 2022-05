Advertising

QUOTIDIANO NAZIONALE

di Barbara Berti "Il pirata dei Caraibi" cala il poker d'assi. Anzi didi cuori. Il processo per diffamazione intentato dal divo di Hollywood Johnnycontro l'ex moglie Amber Heard è giunto alle battute finali. Siamo nell'ultima settimana di dibattimento, è il ...Una delleindiscusse dello sperpero è decisamente Kim Kardashian, che quando conviveva con ... E in fatto di spese pazze, l'amico di Cage e collega Johnny, in questi giorni impegnato nel ... Depp e le regine di cuori. Che lo difendono Da Courtney Love a Eva Green, cantanti e attrici schierate con l’attore nella causa per diffamazione contro la ex. Oggi testimonia Kate Moss ...Hamada ha dichiarato che lo studio ha preso in considerazione la possibilità di sostituire Amber Heard per Aquaman 2, preoccupato per ...