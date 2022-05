“Cinquanta senatori ci tengono in ostaggio” | Steve Kerr contro le armi dopo la sparatoria in Texas | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Durissimo discorso di, ex giocatore di basket e allenatore dei Golden State Warriors,americani che si oppongono a una stretta sullenegli Stati Uniti. “Non parlerò di basket”, ha detto appena entrato nella sala conferenze prima della quarta partita della finale della Eastern Conference a Dallas. Ieri mattina, in una scuola elementare di Uvalde,, 19 bambini e un’insegnante sono stati uccisi in unada un diciottenne.stanotte non ha usato tanti giri di parole per esprimere la sua rabbia e il suo dolore per quanto accaduto. Gigante.#otnba pic.twitter.com/YxNIrx3gW5 — OverTime Storie a Spicchi (@StorieASpicchi) May 25, 2022 “Qualsiasi domanda sul basket non ha importanza – ...