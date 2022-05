Beach volley, World Tour 2022 Ostrava. Nicolai/Cottafava non si fermano più: è ancora main draw! (Di mercoledì 25 maggio 2022) Saranno due le coppie azzurre nel tabellone principale maschile del torneo Elite 16 di Ostrava in Repubblica Ceca. A Rossi/Carambula, già inseriti in main draw, si sono appena aggiunti Paolo Nicolai e Samuele Cottafava che confermano di aver raggiunto in fretta una continuità di rendimento e una qualità di gioco che permette loro di essere inseriti fra i migliori giocatori al mondo. Dopo la qualificazione a Rosarito e la finale di Doha, la coppia azzurra ha compiuto l’ennesima impresa superando le qualificazioni in Repubblica Ceca. La giornata era iniziata con un successo abbastanza netto degli azzurri contro i messicani Virgen/Sarabia nel primo turno delle qualificazioni. Qualche difficoltà per la coppia italiana nella parte centrale del primo set con gli americani che sono rimasti in scia fino al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) Saranno due le coppie azzurre nel tabellone principale maschile del torneo Elite 16 diin Repubblica Ceca. A Rossi/Carambula, già inseriti indraw, si sono appena aggiunti Paoloe Samueleche condi aver raggiunto in fretta una continuità di rendimento e una qualità di gioco che permette loro di essere inseriti fra i migliori giocatori al mondo. Dopo la qualificazione a Rosarito e la finale di Doha, la coppia azzurra ha compiuto l’ennesima impresa superando le qualificazioni in Repubblica Ceca. La giornata era iniziata con un successo abbastanza netto degli azzurri contro i messicani Virgen/Sarabia nel primo turno delle qualificazioni. Qualche difficoltà per la coppia italiana nella parte centrale del primo set con gli americani che sono rimasti in scia fino al ...

