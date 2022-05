Ascolti Tv Analisi 24 maggio 2022 | “Don Matteo” fa il triplo di “50 Sfumature” Le Iene sul podio con Stasi e Garlasco Talk derussificati | vince Floris

(Di mercoledì 25 maggio 2022)Tv al top: su Rai1 Don13 a 5,572 milioni e 30,24%; Soliti Ignoti 4,724 milioni e 23,83%; Tg1 4,3 milioni e 24,9% Doppia collocazione settimanale per l’ultima settimana di programmazione di Don Massimo/Raoul Bova nel menù generalista, a partire da martedì 24, senza calcio a disturbare e in clima competitivo sempre più simile alla bassa stagione. Se su Rai1 è andata in onda la penultima puntata di Don, Canale 5 ha trasmesso un nuovo passaggio di 50di rosso, alle prese anche con il titolo tosto di Rai2 (I Magnifici 7 versione Antoine Fuqua) e con lo speciale dellesu Italia 1 dedicato al delitto di. In prima serata la situazione bellica e diplomatica, ma anche politica ed economica, sono state raccontate in due ...

infoitcultura : Ascolti tv 23 maggio 2022 analisi: Isabella Ragonese vince la battaglia con Ilary. Ranucci batte Johnson e Statham.… - AnnaMancini81 : Ascolti Tv lunedì 23 maggio 2022, Solo per Passione 18.3%, Isola Dei Famosi 18.9% - AndreaAAmato : #Ascoltitv 23 maggio 2022 analisi: Isabella Ragonese vince la battaglia con Ilary. Ranucci batte Johnson e Statham.… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 23 maggio 2022 analisi: Isabella Ragonese vince la battaglia con Ilary. Ranucci batte Johnson e Statham.… - emabrue : Ascolti tv 23 maggio 2022 analisi: Isabella Ragonese vince la battaglia con Ilary. Ranucci batte Johnson e Statham.… -

Come sono andati glitv dei programmi del pomeriggio di domenica 22 maggio 2022 Ecco i dati Auditel in merito all'deglitv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio: Domenica In, Verissimo, Da Noi a Ruota Libera e glidei programmi in onda nel pre - serale con L'Eredità e Avanti un ...Come sono andati glitv di ieri, sabato pomeriggio 21 maggio 2022 Ecco di seguito i dati Auditel e l'deglitv in merito ai programmi televisivi andati in onda sui canali Rai e Mediaset durante il pomeriggio di ieri: Verissimo, Linea Blu, Dedicato, A Sua Immagine e Italia Si. Auditel ...MONTREUX - L'adolescente di 15 anni, sopravvissuto al suicidio collettivo di tutta la famiglia avvenuto a Montreux il 24 marzo, è per il momento fuori pericolo. Vittima di diverse fratture, il ragazzo ...Su Rai1 L’Eredità ha ottenuto 2,340 milioni di spettatori e 22,1% e poi 3,763 milioni e 27,2% Altre Mediaset all’11,64% in prima serata. Un lunedì televisivo ancora combattuto, quello del 23 di maggio ...