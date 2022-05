VIDEO Roma, Tirana accoglie Mourinho con una gigantografia in suo onore (Di martedì 24 maggio 2022) Tirana accoglie la Roma con una gigantografia di Mourinho in Vespa davanti lo stadio e scrive: “Benvenuto a Little Roma mister Mourinho” Leggi su mediagol (Di martedì 24 maggio 2022)lacon unadiin Vespa davanti lo stadio e scrive: “Benvenuto a Littlemister

Advertising

stanzaselvaggia : Questi due orridi personaggi con la battuta sessista in canna sono il direttore artistico del teatro Duse (Sandro T… - UEFAcom_it : 'Rimango super tifoso della Roma, stimo molto Mourinho: guarderò la #UECLfinal' Parola di Carlo Ancelotti ???… - ASRomaFemminile : Abbiamo dato tutto, ma non è andata come speravamo. Grazie a voi per il vostro sostegno. Ci siete stati accanto in… - jacopocoghe : RT @ProVitaFamiglia: Una BOMBA di Vita! ?? RIVIVI in 60 secondi le emozioni della Manifestazione Nazionale “Scegliamo La Vita” di sabato 21… - ireinlotta : RT @stanzaselvaggia: Questi due orridi personaggi con la battuta sessista in canna sono il direttore artistico del teatro Duse (Sandro Tore… -