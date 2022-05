Vaiolo delle scimmie “non allarmante” per il direttore dello Spallanzani

Advertising

RobertoBurioni : Ecco la mia lezione sul vaiolo delle scimmie andata in onda a @chetempochefa con @fabfazio su @Rai3… - NicolaPorro : ?? Ci risiamo: i casi di #vaiolo delle scimmie portano l'#Oms a lanciare una nuova emergenza...?? - chetempochefa : 'Il virus che causa il vaiolo delle scimmie è vecchissimo: il primo caso umano si è registrato nel 1970. Questo vi… - bingioni : @ProfMBassetti Dott @ProfMBassetti, mi chiedevo come mai a Marzo sono stati approvati vaccini contro il vaiolo dell… - ZuzAntony : RT @Morch1964: Inghilterra. L'NHS ha cancellato estratti chiave dal suo sito web che affermavano che il vaiolo delle scimmie è solitamente… -

' Il virus delscimmie può causare malattie gravi in alcuni gruppi di popolazione, come bambini piccoli, donne in gravidanza e persone immunosoppresse '. È l'allarme lanciato dal Centro europeo per la ...Ora all'orizzonte (ma non troppo distante) spunta una nuova minaccia: ilscimmie. E si conta già il primo infetto toscano, un 32enne di Arezzo rientrato da un viaggio alle isole Canarie. ...Il Direttore Generale dell'Istituto Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, spiega la situazione: "Si tratta di un lontano parente del vecchio vaiolo, si contrare per contatto stretto diretto" ...Le aziende che producono vaccini o farmaci contro il vaiolo e, dunque, anche contro il monkeypox o vaiolo delle scimmie stanno ...