**Ucraina: Letta, 'priorità è operazione militare e umanitaria per trasferire grano di Odessa'** (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag (Adnkronos) - "In questa fase, se dovesi dire, la vera priorità è quella di continuare lo sforzo di pace e mettere in piedi una operazione militare e umanitaria per portare via, trasferire, il grano bloccato nel porto di Odessa e portarlo a quai Paesi del sud del mondo che altrimenti avranno milioni di morti. Una iniziativa di alcuni Paesi europei d'accordo con i Paesi del sud del mondo sarebbe un rischio, ma se no milioni di persone moriranno di fame". Lo ha detto Enrico Letta a Oggi è un altro giorno, su Raiuno.

