Ucraina, Kiev: Microsoft aiuterà a documentare crimini Russia (Di martedì 24 maggio 2022) Microsoft aiuterà l'Ucraina a documentare i crimini di guerra della Russia, ha detto il ministro per la Trasformazione digitale ucraino Mykhailo Fedorov. Il rappresentante del governo di Kiev ha fatto ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 24 maggio 2022)l'di guerra della, ha detto il ministro per la Trasformazione digitale ucraino Mykhailo Fedorov. Il rappresentante del governo diha fatto ...

