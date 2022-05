Torino, motociclista muore in un incidente in Strada Comunale Villaretto (Di martedì 24 maggio 2022) Tragedia questa mattina in Strada Comunale del Villaretto angolo Strada del Molino del Villaretto, alla periferia di Torino. Un motociclista di 43 anni è morto dopo essersi schiantato, per cause ancora da accertare, con un’autovettura e nella caduta ha riportato lesioni gravissime. Sul posto è immediatamente intervenuto il personale del 118, ma nonostante i tentativi di rianimazione, il centauro non ce l’ha fatta ed è deceduto. Sull’incidente indaga la polizia municipale. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di martedì 24 maggio 2022) Tragedia questa mattina indelangolodel Molino del, alla periferia di. Undi 43 anni è morto dopo essersi schiantato, per cause ancora da accertare, con un’autovettura e nella caduta ha riportato lesioni gravissime. Sul posto è immediatamente intervenuto il personale del 118, ma nonostante i tentativi di rianimazione, il centauro non ce l’ha fatta ed è deceduto. Sull’indaga la polizia municipale. L'articolo proviene da Nuova Società.

Advertising

StampaTorino : Schianto contro un’auto, morto un motociclista a Torino - nuovasocieta : Torino, motociclista muore in un incidente in Strada Comunale Villaretto - StampaTorino : Tragedia in tangenziale, motociclista di Nichelino muore nello schianto -