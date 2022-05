Spezia - Lazio, il gol di Acerbi e l'audio del VAR con Pairetto: 'C***o, hai ripreso?'. La spiegazione di Rocchi (Di martedì 24 maggio 2022) Dietro il gol, palesemente irregolare, di Francesco Acerbi , che ha deciso nel finale Spezia - Lazio , c'è una clamorosa incomprensione tra l'arbitro Luca Pairetto e la sala VAR . Lo dimostra l' audio ... Leggi su leggo (Di martedì 24 maggio 2022) Dietro il gol, palesemente irregolare, di Francesco, che ha deciso nel finale, c'è una clamorosa incomprensione tra l'arbitro Lucae la sala VAR . Lo dimostra l'...

