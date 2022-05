Salernitana, Ribery: con la salvezza scatta il rinnovo automatico (Di martedì 24 maggio 2022) Grazie alla permanenza in Serie A scatta per Ribery il rinnovo automatico del contratto fino al 2023 con la Salernitana Per la Salernitana scatta in automatico il rinnovo di Frank Ribery. Il contratto del campione francese si allunga fino al 2023. Anche se nei prossimi giorni la dirigenza e l’entourage del giocatore si incontreranno per discutere il loro futuro, se proseguire o meno, la clausola di rinnovo è partita immediatamente al conseguimento della salvezza in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 maggio 2022) Grazie alla permanenza in Serie Aperildel contratto fino al 2023 con laPer lainildi Frank. Il contratto del campione francese si allunga fino al 2023. Anche se nei prossimi giorni la dirigenza e l’entourage del giocatore si incontreranno per discutere il loro futuro, se proseguire o meno, la clausola diè partita immediatamente al conseguimento dellain Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Emanuel72607325 : RT @FilippoRubu00: ??#Salernitana, il presidente #Iervolino vorrebbe regalare un super colpo per la #Salernitana. Si parla di Edinson #Cavan… - Emanuel72607325 : RT @DiMarzio: #SerieA, @OfficialUSS1919 | Con la salvezza è scattato il rinnovo automatico per #Ribery: i dettagli - DiMarzio : #SerieA, @OfficialUSS1919 | Con la salvezza è scattato il rinnovo automatico per #Ribery: i dettagli - serieB123 : Cavani-Salernitana, calciomercato: Iervolino: «Sì, vorrei che finisse qui la sua carriera» - alecsieyBack : @Psi0_ farete tipo la salernitana con i vari ribery e cavani -