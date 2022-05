Pioli | ' Ho appeso ovunque la classifica dell' anno scorso Nessuno voleva arrivare ancora secondo'

(Di martedì 24 maggio 2022) L'emozione ha voce. "Quando ci ho creduto veramente allo scudetto? Dall'inizio - dice Stefano- : i giocatori lo s. In tutti i nostri locali avevamo piazzato la...

Advertising

Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: A #Pioli il premio Bulgarelli: 'Ho appeso ovunque la classifica dell'anno scorso. Nessuno voleva arrivare ancora secondo'… - Gazzetta_it : A #Pioli il premio Bulgarelli: 'Ho appeso ovunque la classifica dell'anno scorso. Nessuno voleva arrivare ancora se… - sportli26181512 : Pioli: 'Ho appeso la classifica dell'anno scorso e chiedevo: volete arrivare secondi? Una sola risposta: no': Pioli… - mauritosaelemae : @86_longo Dani chiedi a pioli qual era la fotografia che avevano appeso nello spogliatoio. Aveva detto che a fine c… - Calciomerc : #Pioli a #Dazn: “Avevamo appeso la classifica dello scorso anno e la volevamo migliorare, Brava la dirigenza a cost… -

Stefanoè freschissimo della vittoria dello scudetto. La motivazione: nel 2019 era arrivato con la considerazione di bravo allenatore e in tre anni ha fatto un vero miracolo sportivo e un ...... "Non sarebbe stato possibile senza la fiducia di Maldini e Massara" Stefanoè intervenuto ... Avevamoin tutti ...ROMA (ITALPRESS) - "Allo scudetto io ho creduto dall'inizio della stagione e i giocatori lo sanno. Avevamo appeso in tutti i locali di Milanello il cartell ...Premio Bulgarelli, le parole di Stefano Pioli dopo lo Scudetto con il Milan: "Unico dubbio dopo il derby di Coppa Italia" ...