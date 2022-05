Lilli, chi è la nuova corteggiatrice di Luca a Uomini e Donne: età, lavoro, Instagram (Di martedì 24 maggio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Tra i tronisti anche Luca Salatino, lo chef pugile romano che dopo la delusione avuta con Roberta è pronto a mettersi in gioco. Tra le sue corteggiatrici anche la bella Lilli, ma conosciamola meglio! Lilli, chi è la corteggiatrice di Luca Salatino a Uomini e Donne: età, lavoro Il percorso di Luca come tronista è appena iniziato e lo chef pugile romano sta conoscendo Eleonora, una giovane ragazza di 24 anni, e Lilli. Di quest’ultima abbiamo, almeno per il momento, pochissime informazioni: è bellissima, mora e ha gli occhi verdi. Sarà lei quella giusta? ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 24 maggio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con, il dating show più amato e seguito di sempre. Tra i tronisti ancheSalatino, lo chef pugile romano che dopo la delusione avuta con Roberta è pronto a mettersi in gioco. Tra le sue corteggiatrici anche la bella, ma conosciamola meglio!, chi è ladiSalatino a: età,Il percorso dicome tronista è appena iniziato e lo chef pugile romano sta conoscendo Eleonora, una giovane ragazza di 24 anni, e. Di quest’ultima abbiamo, almeno per il momento, pochissime informazioni: è bellissima, mora e ha gli occhi verdi. Sarà lei quella giusta? ...

