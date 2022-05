La figlia di Jovanotti si è laureata a New York, un’altra vittoria per Teresa Cherubini (Di martedì 24 maggio 2022) La figlia di Jovanotti si è laureata e lo ha annunciato su Facebook. Lei, Teresa Cherubini, è un’appassionata di illustrazione e per questo ha scelto di frequentare la School Of Visual Art di New York. Per la cerimonia, papà Lorenzo e la moglie Francesca Valiani sono volati nella Grande Mela per stare vicini alla figlia. Teresa ha scritto sui social: “A volte fai un salto e ti limiti a sperare che non sia una scogliera”, doverosa citazione dall’opera Rosso, Bianco & Sangue Blu di Casey McQuiston. Per il momento Jovanotti non ha rilasciato dichiarazioni sui social. La moglie Francesca, invece, ha postato una foto di gruppo di Teresa insieme alle sue colleghe, riprese di spalle e con le toghe addosso. Per ... Leggi su optimagazine (Di martedì 24 maggio 2022) Ladisi èe lo ha annunciato su Facebook. Lei,, è un’appassionata di illustrazione e per questo ha scelto di frequentare la School Of Visual Art di New. Per la cerimonia, papà Lorenzo e la moglie Francesca Valiani sono volati nella Grande Mela per stare vicini allaha scritto sui social: “A volte fai un salto e ti limiti a sperare che non sia una scogliera”, doverosa citazione dall’opera Rosso, Bianco & Sangue Blu di Casey McQuiston. Per il momentonon ha rilasciato dichiarazioni sui social. La moglie Francesca, invece, ha postato una foto di gruppo diinsieme alle sue colleghe, riprese di spalle e con le toghe addosso. Per ...

