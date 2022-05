Johnny Depp vs Amber Heard, Amanda Knox afferma: "Chi vincerà? nessuno dei due" (Di martedì 24 maggio 2022) Amanda Knox, a proposito del feroce processo che vede come protagonisti Johnny Depp e Amber Heard, ha detto che, a suo modo di vedere, nessuno dei due ne uscirà vincitore. Amanda Knox ha affermato che né Johnny Depp né Amber Heard vinceranno il processo per diffamazione perché il loro "trauma, il loro dolore e tutta questa bruttezza" sono stati mostrati per giorni e giorni davanti a milioni di persone provenienti da tutto il mondo. La Knox, 34 anni, che affronta critiche da più di un decennio dopo essere stata condannata per l'omicidio della studentessa universitaria britannica Meredith Kercher nel 2007, ha detto di essere dispiaciuta ... Leggi su movieplayer (Di martedì 24 maggio 2022), a proposito del feroce processo che vede come protagonisti, ha detto che, a suo modo di vedere,dei due ne uscirà vincitore.hato che nénévinceranno il processo per diffamazione perché il loro "trauma, il loro dolore e tutta questa bruttezza" sono stati mostrati per giorni e giorni davanti a milioni di persone provenienti da tutto il mondo. La, 34 anni, che affronta critiche da più di un decennio dopo essere stata condannata per l'omicidio della studentessa universitaria britannica Meredith Kercher nel 2007, ha detto di essere dispiaciuta ...

