Johnny Depp, l'esperto di social media: "Amber Heard non è paragonabile a star come Jason Momoa o Zendaya" (Di martedì 24 maggio 2022) Douglas Bania, un esperto di social media, ha affermato che, a differenza di Johnny Depp, Amber Heard non è paragonabile a star come Jason Momoa, Gal Gadot o Zendaya. Il team di Johnny Depp ha chiamato di nuovo a testimoniare Douglas Bania, un analista ed esperto di social media, che aveva precedentemente testimoniato il 2 maggio, il quale ha detto ai giurati che Amber Heard non è paragonabile a star del calibro di Jason Momoa o Zendaya. Bania ha mostrato ...

MartyCippy : Comunque dopo le cose che ho sentito nei video di Barbie Xanax, non guarderò mai più Johnny Depp come prima. Anzi n… - SLN_Magazine : Johnny Depp vs Amber Heard, Kate Moss testimone al processo. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - LeidaliSanchez : RT @deppbrazilfc: The Innocent Man ?? Estrelando Johnny Depp, Camille Vasquez, Shannon Curry e Ben Chew Simplesmente genial! Hahaha #Justic… - PartymaryForte : @eliasonoproprio guarda ancora non ci credo che tu non li abbia mai visti, Johnny Depp in questi film è spettacolare SHAME ON YOU - clarissavyntra : annalise keating avrebbe messo fine da un pezzo al processo infinito di johnny depp e amber heard -