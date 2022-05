Isola Dei Famosi | Scandalo durante le prove: “Sgridata dagli autori” (Di martedì 24 maggio 2022) Accade l’impensabile nello studio dell’Isola dei Famosi durante le prove fisiche: è stata ripresa duramente da tutti i presenti La conduttrice Ilary Blasi (screenshot sito Isola)L’attuale edizione dell’Isola dei Famosi sembra aver ormai convinto il pubblico e la stessa rete che ha deciso di prolungare il reality fino alla fine di giugno. Tra i dettagli che rendono questa edizione vincente non ci sono solo i naufraghi ma anche i presenti in studio. In molti sembrano apprezzare il rapporto della conduttrice Ilary Blasi con i suoi opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria e quello con l’inviato Alvin. In particolare, la conduttrice sembra non annoiarsi mai ed è solita anche in diretta lasciarsi andare a delle battute ma anche a delle gaffe a tratti surreale. Situazioni ... Leggi su direttanews (Di martedì 24 maggio 2022) Accade l’impensabile nello studio dell’deilefisiche: è stata ripresa duramente da tutti i presenti La conduttrice Ilary Blasi (screenshot sito)L’attuale edizione dell’deisembra aver ormai convinto il pubblico e la stessa rete che ha deciso di prolungare il reality fino alla fine di giugno. Tra i dettagli che rendono questa edizione vincente non ci sono solo i naufraghi ma anche i presenti in studio. In molti sembrano apprezzare il rapporto della conduttrice Ilary Blasi con i suoi opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria e quello con l’inviato Alvin. In particolare, la conduttrice sembra non annoiarsi mai ed è solita anche in diretta lasciarsi andare a delle battute ma anche a delle gaffe a tratti surreale. Situazioni ...

Advertising

tuttopuntotv : Fabrizia Santarelli colpita da Gennaro Auletto a L’Isola 2022: “Sono contenta” #isola #IsoladeiFamosi - paolamainardii1 : RT @divanomat: LA CLIP SU CARMEN E EDOARDO LORO STANNO FACENDO MAI DIRE ISOLA DEI GIALAPPI SENZA I GIALAPPI #ISOLA - TvCircle1 : RT @TvCircle1: Tempo di grandi scelte: chi ha abbandonato 'L'#Isola dei Famosi' dopo il prolungamento del reality? - paolamainardii1 : RT @p4radiso: ALESSANDRO IO BALZO LE SESSIONI E NON SONO ALL’ISOLA DEI FAMOSI FAI COME ME #isola - infoitcultura : Pioggia di polemiche contro l’Isola dei Famosi 16 dopo l’abbandono dei naufraghi -