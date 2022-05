“Incontriamoci per una scuola di valore” – si chiude l’evento dedicato ai DSGA di tutta Italia (Di martedì 24 maggio 2022) Giunge a conclusione la quattro giorni dell’evento “Incontriamoci per una scuola di valore”, convegno di formazione e aggiornamento professionale dedicato ai Direttori dei servizi generali e amministrativi di tutta Italia e più in generale all’intero mondo della scuola, svoltosi tra Palermo e Cefalù e organizzato dall’associazione professionale “DSGAONLINE” e dall’Istituto Professionale di Stato “Pietro Piazza” di Palermo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 24 maggio 2022) Giunge a conclusione la quattro giorni delper unadi”, convegno di formazione e aggiornamento professionaleai Direttori dei servizi generali e amministrativi die più in generale all’intero mondo della, svoltosi tra Palermo e Cefalù e organizzato dall’associazione professionale “ONLINE” e dall’Istituto Professionale di Stato “Pietro Piazza” di Palermo. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : “Incontriamoci per una scuola di valore” – si chiude l’evento dedicato ai DSGA di tutta Italia - ANAOROZ22444316 : RT @Giovann16310022: GIULIA ITALIANA ?? Un mix di eleganza malizia trasgressione all Italiana... il massimo della passione... ?? In Tour per… - Giovann16310022 : GIULIA ITALIANA ?? Un mix di eleganza malizia trasgressione all Italiana... il massimo della passione... ?? In Tour p… - vmontesano31 : RT @PrecariUnitiCNR: #19maggio #Presidente @MC_Carro incontriamoci per confrontarci sulla #necessità di superare il #precariato costruendo… - Marina91346081 : RT @PrecariUnitiCNR: #19maggio #Presidente @MC_Carro incontriamoci per confrontarci sulla #necessità di superare il #precariato costruendo… -