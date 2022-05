In che modo possiamo aiutare chi soffre a causa della malattia? (Di martedì 24 maggio 2022) Come ci si comporta quando si sta accanto ad una persona ammalata? La forza, il coraggio, la preghiera: possono essere queste le compagne di viaggio sia del malato che di chi lo assiste? Vogliamo porre l’attenzione su coloro che curano ed assistono i malati. Siano essi in ospedale, a casa o nelle Case di cura, L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 24 maggio 2022) Come ci si comporta quando si sta accanto ad una persona ammalata? La forza, il coraggio, la preghiera: possono essere queste le compagne di viaggio sia del malato che di chi lo assiste? Vogliamo porre l’attenzione su coloro che curano ed assistono i malati. Siano essi in ospedale, a casa o nelle Case di cura, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

IlContiAndrea : Quella che ha subito #Blanco, durante la sua performance in Duomo, è una #molestia. Non la si può definire in altro… - CarloCalenda : .?@EnricoLetta?, Salvini mette a rischio il Governo su UE tanto quanto Conte su Termovalorizzatore. Entrambi su arm… - martaottaviani : 7/ Con dolore ammetto che in tuti questi 20 anni il livello di menzogne e la mancanza di professionalità nel lavoro… - ValeS2801 : Il modo in cui certe cose vengono dette, lascia segni indelebili. Non importa quanto ami chi te le dice, se ha ragi… - Zhronne : @SUrsaring @iMatux Si vede che siete parenti, cattivi tutti e due allo stesso modo! ???? -