Il numero uno di Ita, Altavilla: «Guadagno troppo poco». Rampelli: «Chieda i soldi a Berlino» (Di martedì 24 maggio 2022) Allarme povertà. A dare fuoco alle polveri per gli scarsi compensi ricevuti è il numero uno di Ita. Il presidente esecutivo, Alfredo Altavilla, ha duramente criticato gli ' scarsi' stipendi dei top manager. Lui, incluso. Guadagna solo 400 mila euro lordi annui fissi. Ai quali si possono aggiungere fino a 400 mila lordi di parte variabile. Ita, Altavilla si lamenta dello scarso stipendio Gli stipendi dei dieci manager di Ita e del presidente sono stati delineati dal Comitato Retribuzioni. E approvati dal Cda e dall'azionista unico di Ita, il ministero dell'Economia. In queste ore Altavilla quindi si è preso la briga di contestare il metodo di determinazione degli importi. E, a seguire, gli importi stessi. Nel suo caso lo stipendio stabilito nuocerebbe alla sua storia. Ita – incalza il numero uno – ...

