Massiccio attacco russo con droni e missili sull' Ucraina

Un'ombra di minaccia si abbatte nuovamente sull'Ucraina: nella notte, un massiccio attacco con droni e missili ha sconvolto diverse regioni, tra cui la capitale Kiev. Le esplosioni hanno risvegliato le città e seminato preoccupazione tra i cittadini. Questa offensiva segna un nuovo capitolo nel conflitto, testimoniando la crescente escalation delle tensioni. Ma quali sono le implicazioni di questa aggressione e come reagirà la resistenza ucraina?

Le forze russe hanno lanciato nella notte un massiccio attacco con droni e missili sull' Ucraina, inclusa la regione di Kiev: lo hanno reso noto l'Aeronautica militare del Paese e l'amministrazione militare della capitale, come riporta Ukrainska Pravda. Esplosioni sono state udite in molte regioni, tra cui Kiev, Kropyvnytskyi, Kherson e Mykolaiv. Una grande concentrazione di droni è stata segnalata nelle regioni di Kiev, Cernihiv, Cerkasy e Vinnytsia, nell'est di Zytomyr, nell'ovest di Sumy e nel nord di Odessa. Da parte sua, il sindaco di Leopoli (ovest) - Andriy Sadovyi - ha segnalato un incendio in città. 🔗 Leggi su Quotidiano.net