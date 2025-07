Anatomia di una rapina a Milano | coltelli in mano a 16 anni il tentato omicidio e i precedenti di violenza con un tubo di metallo

Una tranquilla sera milanese si trasforma in un episodio di violenza quando due adolescenti armati di coltelli si scagliano contro due fratelli, lasciando dietro di sé un quadro di paura e dure realtà. Un tentativo di rapina sfociato in un tentato omicidio, con precedenti di violenza e un tubo di metallo come testimone silenzioso di questa escalation. La città si interroga: cosa spinge i giovani verso tali affidamenti?

MILANO – L’incontro casuale, sotto la pensilina alla fermata del tram. Poi l’ agguato a due fratelli qualche metro più in là, culminato con una coltellata quasi letale sferrata al più giovane. Tutto per rubare un borsello che il più grande portava a tracolla, con dentro un caricabatterie, un impermeabile e dei fazzoletti. Succedeva la notte tra martedì e mercoledì in viale Fulvio Testi all’altezza di Bignami. Il ferito, uno psicologo di 32 anni, colpito con un fendente alla parte bassa della schiena, è ancora gravissimo, ricoverato al San Gerardo di Monza. Il fratello più grande, di 37 anni, è stato sfiorato al braccio dalla lama e non ha riportato conseguenze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Anatomia di una rapina a Milano: coltelli in mano a 16 anni, il tentato omicidio e i precedenti di violenza (con un tubo di metallo)

