Terrore alla festa dei bambini | fa irruzione e spara e uccide la nonna della festeggiata Ferita la mamma

Una serata di festa si trasforma in tragedia a Marotta, Pesaro Urbino: un uomo armato irrompe in una festa di compleanno, scatenando il caos e lasciando due donne ferite e una morta. La violenza sconvolge una comunità , mentre le autorità cercano di far luce sul terribile episodio. Cosa ha scatenato questa drammatica escalation di violenza? L'indagine è ancora in corso, e il paese aspetta risposte.

Terrore alla festa dei bambini. È successo nella serata di venerdì a Marotta, in provincia di Pesaro Urbino. Un 71enne ha fatto irruzione armato di pistola in un casolare e dopo un litigio con le parenti della piccola che festeggiava i suoi 5 anni ha aperto il fuoco contro la nonna (che è morta) e la mamma della bambina, rimasta ferita. Non è ancora chiaro il movente del delitto. Si sa solo che l’omicida è l’ex marito della sorella della donna uccisa. La sparatoria ha comprensibilmente scatenato il panico. La mamma di una invitata ha avuto la prontezza di raccogliere tutti i bambini e portarli in salvo in un’abitazione vicina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Terrore alla festa dei bambini: fa irruzione e spara e uccide la nonna della festeggiata. Ferita la mamma

Il terrore per la scuola, il vomito e lo psicologo a 11 anni. La rabbia della mamma del bimbo di Treviso: «La scuola ci disse: "Punizioni? Per stimolarlo"»

