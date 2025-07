Maturità altri no all’esame orale Il ministero | le regole si rispettano

La mobilitazione degli studenti contro l’esame orale della Maturità cresce, attraversando regioni e coinvolgendo sempre più giovani. Dopo i primi casi spontanei in Toscana e Marche, il movimento si espande, spingendo i sindacati a organizzarsi per promuovere un cambiamento profondo. L’obiettivo è rinnovare un sistema di valutazione che i ragazzi sentono ormai distante dalla loro realtà, affinché l’esame rifletta davvero le competenze acquisite e il loro talento...

Roma, 12 luglio 2025 – Da pochi casi spontanei a una vera e propria mobilitazione. Dopo che lo 'sciopero' all'orale della Maturità, con gli ultimi studenti in Toscana e nelle Marche, è uscito dai confini del Veneto (cinque i casi al momento), i sindacati si stanno organizzando per far sentire la loro voce. L'obiettivo – spiegano – è cambiare un esame nel quale molti giovani non si riconoscono più sradicando un sistema di valutazione non in grado di valorizzare le attitudini e le competenze individuali. AREZZO LICEO SCIENTIFICO FRANCESCO REDI PRIMA PROVA ESAME DI MATURITA' 2025 "Il fil rouge che lega queste proteste individuali – commenta Paolo Notarnicola, coordinatore nazionale della Rete degli studenti medi – è una forte scontentezza verso il modello su cui è incentrato il percorso scolastico: un modello ipercompetitivo fatto di valutazioni, voti, numeri, che lascia poco spazio al confronto".