Alluvioni ' Contea Texas non usò sistema allerta più efficace'

La tragedia nella contea del Texas, dove quasi 100 vite sono state spezzate da un'alluvione devastante, rivela una dolorosa verità: il sistema di allerta Pi249, altamente efficace, non è stato attivato. Nonostante la tecnologia fosse disponibile per avvisare tempestivamente ogni cellulare nella valle della Guadalupe, le autorità non hanno preso provvedimenti. Questo fallimento sottolinea l'importanza di sistemi di emergenza affidabili e pronti a salvare vite in situazioni critiche.

La contea del Texas dove quasi 100 persone sono state uccise da una devastante alluvione e più di 160 risultano disperse, disponeva della tecnologia necessaria per trasformare ogni cellulare nella valle del fiume Guadalupe in un allarme a tutto volume, ma le autorità locali non lo hanno fatto né prima né durante le prime ore del mattino del 4 luglio, quando i livelli del fiume hanno raggiunto livelli record, allagando campeggi e abitazioni: lo rivela un'indagine del Washington Post. I funzionari della contea di Kerr, sempre più sotto esame per le loro azioni quando il fiume Guadalupe ha iniziato a esondare, quella mattina hanno inviato avvisi tramite Sms ai residenti che si erano registrati per riceverli, secondo gli screenshot dei messaggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Alluvioni, 'Contea Texas non usò sistema allerta più efficace'

In questa notizia si parla di: contea - texas - alluvioni - sistema

Texas, alluvione catastrofica nella contea di Kerr: almeno sei morti e decine di dispersi - La contea di Kerr, nel cuore del Texas, si trova ad affrontare una tragedia senza precedenti: un'alluvione devastante che ha costretto soccorritori e volontari a correre contro il tempo per salvare vite umane.

Il livello di rischio alluvioni in alcune zone del Texas centrale è stato alzato da 2 su 4 a 3 su 4. Lo riferisce la Cnn citando il Weather Prediction Center. Allerta più alta anche in parti della contea di Kerr. Autorità del Texas, solo a Kerr morti 48 adulti e 27 bambini Vai su Facebook

Alluvioni, 'Contea Texas non usò sistema allerta più efficace'; La tragedia senza fine del Texas: le vittime dell'alluvione sono 82; Alluvione in Texas, aumenta il bilancio delle vittime: le immagini dei soccorsi. FOTO.

Alluvioni, 'Contea Texas non usò sistema allerta più efficace' - La contea del Texas dove quasi 100 persone sono state uccise da una devastante alluvione e più di 160 risultano disperse, disponeva della tecnologia necessaria per trasformare ogni cellulare nella val ... Si legge su ansa.it

Texas, Trump e Melania in visita nelle zone alluvionate: "È successo qualcosa di orribile" - Nella contea di Kerr, che conta il maggior numero di morti, soccorritori ancora al lavoro ... Riporta msn.com