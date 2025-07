Italo Bocchino stronca Pd e Schlein | Squallore istituzionale E lei balla al Gay Pride

Italo Bocchino sfida apertamente la sinistra, criticando Elly Schlein e il clima istituzionale che definisce squallore. Durante il Festival del Libro Possibile di Polignano a Mare, il giornalista ha lodato Giorgia Meloni, sottolineando i danni causati dalla sinistra all’Italia, mentre Schlein si diverte al Gay Pride. Un attacco deciso che riaccende il dibattito politico, dimostrando quanto sia ancora forte la spaccatura nel panorama italiano.

Italo Bocchino non si risparmia su Elly Schlein. L'occasione è il festival del Libro Possibile di Polignano a Mare. Qui il giornalista ha elogiato Giorgia Meloni e il suo governo, per poi lanciare un attacco alla sinistra. "La colpa più grave - ha esordito - è non dire con chiarezza i danni che ha fatto la sinistra al Paese. Oggi c'è Tajani come ministro degli Esteri, prima c'era un bibitaro". La sinistra "aveva portato l'Italia allo squallore istituzionale, ora è stata riportata la dignità delle istituzioni, e più voi protestate più prende voti la destra", ha detto riferendosi direttamente a dei contestatori ammassati sotto il palco e muniti di cartelli contro il governo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Italo Bocchino stronca Pd e Schlein: "Squallore istituzionale. E lei balla al Gay Pride..."

