Tre momenti per ricordare Ayrton Senna

Ayrton Senna, leggenda indimenticabile della Formula 1, ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore degli appassionati di motorsport. Attraverso tre momenti iconici, possiamo riscoprire la magia naturale e irripetibile delle sue straordinarie capacità di guida. Dal debutto a Montecarlo nel 1984 alle imprese che hanno scritto la storia, questi episodi ci permettono di immergerci nell’essenza di un campione mitico. Scopriamo insieme i momenti che hanno fatto di Senna una leggenda eterna.

Pubblichiamo un estratto da "I campioni che hanno fatto la storia della Formula 1", il nuovo libro di Federico Principi edito da Giunti. Se volete acquistare il libro potete farlo cliccando qui. I momenti piu? iconici da cui partire per descrivere la magia naturale e irripetibile delle capacita? di guida di Ayrton Senna sono solitamente tre. Il primo: Montecarlo, domenica 3 giugno 1984. Senna ha da poco debuttato in Formula 1 sulla modesta Toleman e nelle qualifiche, sull’asciutto, ha registrato il tredicesimo tempo, un risultato che rispecchia le limitate potenzialita? della vettura. In gara si scatena il diluvio e il giovane brasiliano, allora semisconosciuto, si fa largo con il suo iconico casco giallo che spicca come un fendinebbia nell’oscurita? del Principato: surclassa qualsiasi pilota, facendolo sembrare di categoria inferiore, e quando si avvicina minacciosamente anche al leader Alain Prost la gara viene definitivamente interrotta, consegnando a Senna un secondo posto che ha perfino un retrogusto di amarezza. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Tre momenti per ricordare Ayrton Senna

