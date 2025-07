svincolati che potrebbero far comodo alla vostra squadra

Il mondo del calcio vive di emozioni, cambi di rotta e sorprese continue. Il primo luglio segna il momento clou per i club alla ricerca di talenti liberi da vincoli contrattuali, pronti a fare il colpo di scena. Questa lista di svincolati, spesso considerata una miniera d’oro, può davvero fare la differenza nella corsa alla competizione. E chissà , magari tra di loro c’è il profilo giusto per il vostro team…

Così è la vita: un giorno sei vincolato e quello dopo no, libero di firmare un contratto con chi più preferisci, e magari dedicare un pensiero a Jean-Marc Bosman. Questo, almeno, se sei un calciatore. Il primo luglio la lista dei calciatori svincolati, questa categoria dell'anima, si riempie di nomi, più o meno forti, più o meno bolliti. È comunque una lista ambita, perché pagare zero per il cartellino di un calciatore (sì, poi ci sono gli oneri accessori per gli agenti) è praticamente un sogno in questo calcio contabile. Pensateci: il Real Madrid ha pagato il cartellino di Trent Alexander-Arnold meno di quanto voi avete pagato quel barattolo di capperi sotto sale che tenete in frigo da tre anni.