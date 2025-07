Viola come il Mare replica 2025 su Canale 5 | orario repliche estive ecco quando vanno in onda

Se sei appassionato di emozioni intense, romanticismo e mistero, non perderti la ripresa di "Viola come il Mare" 2025 su Canale 5! La serie, con il carismatico Can Yaman e Francesca Chillemi, torna anche quest’estate tra avventure, colpi di scena e atmosfere uniche a Palermo. Scopri quando e a quale ora potrai seguirla: ecco tutto quello che devi sapere per non perdere neanche un momento di questa coinvolgente storia.

Viola come il Mare replica 2025 su Canale 5, il ritorno di Can Yaman e Francesca Chillemi in estate. Torna Viola come il Mare su Canale 5. La popolare serie televisiva italiana trasmessa su Canale 5, che mescola commedia romantica, poliziesco e dramma. La protagonista è Viola Vitale, interpretata da Francesca Chillemi, una giornalista affetta da sinestesia, che le fa percepire le emozioni altrui come colori. Viola torna a Palermo per cercare il padre che non ha mai conosciuto. Collabora con l’ispettore capo Francesco Demir (interpretato da Can Yaman nelle prime due stagioni) per risolvere casi di cronaca nera. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it © Piperspettacoloitaliano.it - Viola come il Mare replica 2025 su Canale 5: orario repliche estive, ecco quando vanno in onda

In questa notizia si parla di: viola - canale - mare - replica

Pronti per sei romantici weekend? Su #Canale5 torna la magia della prima stagione di #ViolaComeIlMare I primi due episodi sabato 12 e domenica 13 alle 15:30, anche in streaming su #MediasetInfinity ? #FrancescaChillemi #CanYaman #LuxVide Vai su Facebook

?| Canale 5 - Mediaset - every Saturday and Sunday at 15:30 Viola Come Il Mare starting #CanYaman and Francesca Chillemi in re-run . ?| Canale 5 - Mediaset - ogni sabato e domenica alle 15:30 Viola Come Il Mare al via #CanYaman e Francesc Vai su X

Viola come il mare: Prima puntata Video; Viola come il mare 2 su Canale 5, le anticipazioni sull'ultima puntata; Viola come il mare 2, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni.

Viola come il Mare 3, Can Yaman lascia: al suo posto arriva Rodrigo Guirao Diaz (FOTO) - News VIP Can Yaman lascia Viola come il Mare e al suo posto, nella terza stagione della fiction di Canale 5, arriva l'attore Rodrigo Guirao Diaz. Riporta informazione.it

Viola come il Mare accoglie Rodrigo Guirao Diaz: cosa aspettarsi dalla terza stagione su Canale 5? - Un Nuovo Inizio per “Viola come il Mare” La recente stagione di Viola come il Mare su Canale 5 segna un cambiamento significativo nel cast maschile. Secondo informazione.it