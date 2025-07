La Roma non compra illusioni Massara Gasperini e il ritorno al metodo

club ha scelto di affidarsi a una gestione più ponderata, lontana dalle illusioni e dai colpi di scena improvvisi. Con Gasperini alla guida e un ritorno alle basi del metodo, la Roma si appresta a riscrivere il suo futuro con calma e determinazione. Questa nuova fase rappresenta un vero cambio di passo, segnato dalla volontà di costruire una squadra solida e coerente nel tempo, piuttosto che affidarsi a promesse momentanee. È l’inizio di un percorso che punta a risultati duraturi e sostenibili.

C’è una nuova quiete a Trigoria. Non quella della rassegnazione, ma quella del lavoro paziente. Di chi, a testa bassa, ha scelto di non promettere rivoluzioni, ma di costruire. Dopo troppi anni vissuti tra l’isteria da top player last minute e l’attesa messianica del colpo che cambia tutto, la Roma ha finalmente imboccato una via diversa. Meno fuochi d’artificio, più strategia. E al centro di questo nuovo equilibrio c’è lui: Frederic Massara. Il nuovo direttore sportivo – che poi nuovo non è – lavora nel silenzio, come ha sempre fatto. Non alza la voce, non cerca le copertine. Ma tesse. Costruisce. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - La Roma non compra illusioni. Massara, Gasperini e il ritorno al metodo

