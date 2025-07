Francia e Regno Unito coordinano il loro deterrente nucleare

Regno Unito e Francia hanno deciso di unire le forze, coordinando il loro deterrente nucleare per affrontare minacce estreme. Questa storica alleanza segna un passo rivoluzionario nella strategia di difesa europea, aprendo nuove prospettive per la NATO e forse, per la prima volta, gettando le basi per una deterrenza nucleare europea autonoma. La dichiarazione congiunta, firmata durante la visita di Macron a Londra, dimostra come i due paesi siano pronti a rafforzare la sicurezza condivisa e a proiettare un messaggio di fermezza e unitĂ nel panorama internazionale.

Regno Unito e Francia si sono impegnate pubblicamente, per la prima volta nella storia, a coordinare i loro deterrenti nucleari in risposta a minacce estreme, segnando una nuova fase nella loro strategia nucleare, in quella della NATO e potenzialmente gettando le basi per la prima deterrenza nucleare dell'Unione Europea. La dichiarazione congiunta, firmata durante la visita di Stato del presidente Emmanuel Macron a Londra, afferma che Regno Unito e Francia manterranno arsenali nucleari sovrani, ma sono ora pronti ad allinearli in caso di grave crisi. Si afferma inequivocabilmente che "qualsiasi minaccia estrema all'Europa indurrebbe una risposta da entrambe le nazioni".

