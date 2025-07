la svolta per il franchi dal governo 55 milioni e le periferie sorridono

Una svolta storica per Firenze e il suo amato stadio Artemio Franchi. Con un investimento di ben 55 milioni di euro, provenienti direttamente dal governo, le periferie e lo sport cittadino si preparano a rinascere. Un risultato che dimostra come le risorse possano davvero fare la differenza, portando nuova linfa e speranza. La prossima pagina si scrive ora: ecco cosa ci attende nel futuro prossimo.

Firenze, 12 luglio 2025 – La manna dal cielo. Anzi no, da Roma. Piovono 55 milioni su Palazzo Vecchio e sono i soldi che potranno essere destinati a portare avanti i lavori allo stadio Artemio Franchi. Non direttamente, però, ma svincolandoli da altri interventi. PerchĂ© con un atto che finirĂ a giorni in Gazzetta Ufficiale, giĂ firmato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e degli affari Europei Tommaso Foti (la terza firma sarĂ quella del Mef), al Comune di Firenze vengono assegnati 55 milioni destinati ai “Pui”, piani urbani integrati. Soldi che rientrano nella piĂą ampia proposta denominata “Firenze - CittĂ dei Giovani“ e sono destinati a precisi interventi, sviluppati su quattro linee: ’scuole e spazi per l’accoglienza studentesca sicuri e rigenerati’, ’inclusione, sport e giovani’, ’mobilitĂ sostenibile e sicura’, ’spazi verdi riqualificati’. 🔗 Leggi su Lanazione.it