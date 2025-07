Boxing tra katie taylor e amanda serrano | perché la loro storia è controversa

tra due campionesse che hanno rivoluzionato il settore. Katie Taylor e Amanda Serrano non sono solo avversarie, ma simboli di una lotta per il rispetto e l’evoluzione del pugilato femminile. La loro storia, ricca di tensioni e passioni, ha già scritto pagine memorabili e ora si appresta a scriverne una ancora più epica. Un incontro imperdibile, che promette di lasciare un segno indelebile nel cuore degli appassionati.

Il mondo del pugilato femminile si prepara ad un evento di grande rilievo, con la terza sfida tra due delle protagoniste più iconiche della disciplina. Dopo due incontri caratterizzati da intensità e polemiche, l’attesa si concentra sulla loro prossima confrontazione, che sarà trasmessa in diretta su Netflix dal Madison Square Garden. Questo scontro rappresenta un momento cruciale nella storia del pugilato femminile, consolidando una rivalità che ha catturato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. la rivalità tra katie taylor e amanda serrano. le origini dello scontro. Il primo incontro tra Katie Taylor e Amanda Serrano si è svolto nel 2022 ed è stato definito come uno dei più importanti eventi della boxe femminile fino a quel momento. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Boxing tra katie taylor e amanda serrano: perché la loro storia è controversa

In questa notizia si parla di: katie - taylor - amanda - serrano

Katie Taylor e Amanda Serrano tornano sul ring: ecco perché il loro terzo incontro è imperdibile - Il mondo del pugilato femminile si prepara a vivere un appuntamento imperdibile: il terzo scontro tra Katie Taylor e Amanda Serrano.

Stanotte, il Madison Square Garden cambia passo. Per la prima volta nella storia, sarà il tempio di un evento di boxe interamente al femminile. A guidare la serata saranno due nomi che hanno riscritto le regole... Katie Taylor e Amanda Serrano. Una trilogia ch Vai su Facebook

Katie Taylor vs. Amanda Serrano 3, il match di pugilato in diretta su Netflix: quando vederlo e cosa aspettarsi; Taylor Vs Serrano 3: l'atteso match di boxe al femminile approda su Netflix: quando vederlo in diretta mondiale; Questa notte a New York il terzo match tra Taylor e Serrano . Amanda risulta la favorita.

Taylor Vs Serrano 3: l'atteso match di boxe al femminile approda su Netflix: quando vederlo in diretta mondiale - Katie Taylor contro Amanda Serrano sarà il momento clou del primo evento di boxe tutto al femminile al Madison Square Garden ... Si legge su libero.it

Taylor-Serrano III: al Madison Square Garden la boxe è donna. Galassi: “Grazie a loro la svolta” - L’irlandese e la portoricana per il terzo incontro della loro trilogia. Segnala msn.com